التجنيد الإلزامي يثير خشية الكرد بأول موقف بشأن خدمة العلم في العراق - عاجل

2021/09/02 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

ابدى الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، خشيته من إعادة التجنيد الالزامي، مبينا ان الكرد لديهم ذكريات سيئة.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الجيش العراقي يجب أن يبقى جيشا دفاعيا".

وأضاف انه "لدى الكرد ذكريات سيئة مع الجيش العراقي خلال الأنظمة السابقة كونه استخدمت لقمع السكان"، مبينا "لدينا خشية من تكرار تلك التجربة".

وأفاد فقي انه "بدل من الانشغال بالتجنيد الإلزامي يجب الالتفات لتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها البلد في الوقت الحالي".

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