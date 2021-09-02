هيئة الحج تعلن تفويج مئات الأشخاص لأداء العمرة

2021/09/02 | 20:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة الحج والعمرة، الخميس، نقل مئات المعتمرين العراقيين عبر الخطوط الجوية العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان، 2 أيلول/سبتمبر، أنّ "سلطة الطيران المدني نقلت بتنظيم عالي 600 معتمرًا حتى الآن، عبر الخطوط الجوية العراقية من مطار بغداد الدولي إلى المدينة، وبمعدل رحلة واحدة يوميًا دون حدوث مشاكل ومعوقات".

وطالب رئيس الهيئة سامي المسعودي، وفق البيان، بـ "تغيير أوقات سفر المعتمرين وجعلها نهارًا لضمان راحتهم وخاصة كبار السن منهم، وضمان سهولة وصولهم الى الديار المقدسة".

وأكد المسعودي، على "أهمية تظافر الجهود بين الهيئة والسلطة وتكثيف التعاون والتنسيق المتبادل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين".

كما وجه رئيس الهيئة، شركات العمرة بـ "التسجيل لدى الهيئة لمنحهم إجازة نقل المعتمرين خاصة أنّ الأيام القادمة ستشهد رحلات جوية من مختلف المطارات العراقية إلى الديار المقدسة".

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