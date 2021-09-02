العراق يدرس معياراً جديداً لتسعير مبيعات النفط الفورية

2021/09/02 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

لوحت شركة التسويق العراقية (سومو)، اليوم الخميس، باعتماد المعايير القياسية أساسا للتسعير المستقبلي لمبيعات النفط الفورية.

وقال نائب المدير العام للشركة علي الشطري في تصريح ترجمته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن موقع (S&P Global)، إن "جميع الخيارات مفتوحة في موضوعة التسعير" ، متسائلا "أذا كانت اسعار السوق قوية حقا، فلماذا لا نربط شحناتنا الفورية مباشرة بالمعايير القياسية؟".

وأضاف: "قد يحدث أن يتم تغيير تلك الآلية عندما تسمح ظروف السوق بذلك ليس بغية عدم تكبد الخسائر فقط وانما لاجل تحقيق أرباح أفضل".

وأكد الشطري أن "العراق في الوقت الحالي يستخدم أسعار البيع الرسمية كاساس لأنه يريد قياس الفائدة والتسعير للنفط الخام".

وتابع: "في الوقت الحالي، نحتفظ بهذه الاداة (الربط مع اسعار النفط القياسية) ليس من اجل البيع بسعر افضل وانما لامكانية استخدامها كمستشعر لاسعار النفط القياسية"، لافتا الى أنه "مع التغيرات السريعة الحالية والتقلبات في السوق، سنحتاج إلى جهاز استشعار لإخبارنا عن اداء اسعار النفط الرسمية".

وعادة ما يصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، مناقصة شهرية للبضائع الفورية التي تباع عادة بسعر اعلى أو بخصم على أسعار البيع الرسمية.

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