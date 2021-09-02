واشنطن تبدي استعدادها لانهاء ملف النازحين في العراق

2021/09/02 | 20:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأبدى السفير الاميركي في العراق ماثيو تولر، استعداد واشنطن لدعم وزارة الهجرة العراقية لانهاء ملف النازحين.وذكرت وزارة الهجرة في بيان، ان”وزيرتها إيڤان فائق جابرو استقبلت تولر، وذلك لبحث أوضاع النازحين ومتابعة إجراءات عودتهم الطوعية، وتوفير سبل العيش الكريم لهم”.واضافت، انه”جرت خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة اليوم، مناقشة الجانب الإنساني للنازحين وأبرز …

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