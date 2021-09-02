المفوضية تعلن عقوبة من يتعمد التصويت باسم غيره

2021/09/02 | 20:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، عن عقوبة قانونية صارمة من شقين هما الحبس والغرامة بحق من يتعمد التصويت بالانتخابات باسم غيره دون علم الأخير فضلاً عن إجراءين آخرين.وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، أنه “بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، فإن المادة 31 من الفصل الثامن تنص على أن يعاقب بالحبس …

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