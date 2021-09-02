كيف يفكر اكراد العراق بعد احدث افغانستان الاخيرة؟

2021/09/02 | 20:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكر قال، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أكراد العراق.

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