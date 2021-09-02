وفد منتخبنا الوطني إلى قطر لمواجهة إيران

2021/09/02 | 20:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدادا – ناس

غادر وفد المنتخب الوطني العراقي، الخميس، العاصمة الكورية سيئول متوجهاً إلى قطر تحضيراً لمباراته مع إيران.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكرت الوكالة الرسمية تابعها "ناس"، (2 أيلول 2021)، إن "وفد منتخبنا الوطني غادر العاصمة الكورية سيئول وتوجه إلى قطر تحضيراً لمواجهة ايران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الإيراني في السابع من شهر أيلول الحالي ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

وخيم التعادل السلبي على مباراة العراق وكوريا الجنوبية التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقابل المنتخبان على ملعب كأس العالم في العاصمة سيئول ضمن الجولة الأولى من التصفيات.

ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك في شوطي المباراة، حيث سيطر الحذر على اداء الفريقين، لينتهي اللقاء كما بدأ من دون اهداف.

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