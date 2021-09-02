2021/09/02 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة حرس الحدود العراقية (المنطقة الثانية)، يوم الخميس، قتل عدد من عناصر تنظيم داعش، خلال عملية انطلقت للأخذ بثأر الجنود الذين قتلوا قبل أيام.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حرس الحدود يثأر لـ”مقطوع الرأس” على الحدود السورية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس الحدود يثأر لـ”مقطوع الرأس” على الحدود السورية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرس الحدود يثأر لـ”مقطوع الرأس” على الحدود السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).