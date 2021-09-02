مذيعة CNN كريستيان أمانبور تتذكر مقابلة مسؤول في طالبان ووعوده لها قبل 25 عامًا.. ماذا قال؟

2021/09/02 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك مذيعة CNN كريستيان أمانبور مقطعًا من تغطيتها الصحفية من أفغانستان في عام 1996، حيث كانت واحدة من أوائل الصحفيين الذين قابلوا مسؤولًا من طالبان في محطة إخبارية غربية.بعد 25 عامًا، هل تغيرت حركة طالبان حقًا؟

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