الداخلية تتحدث عن جودة الجواز العراقي والية جعله في المراتب الأولى عالميا

2021/09/02 | 20:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت وزارة الداخلية، الخميس، عن جودة الجواز العراقي، فيما أشارت إلى الشروط التي تجعله في المراتب الأولى عالميا.

وذكر مدير شؤون الجوازات في الوزارة، اللواء أحمد عبد الستار العزاوي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (2 ايلول 2021)، إن "الجواز العراقي غير قابل للتزوير ومطابق للمواصفات العالمية ويحظى بالثقة المطلوبة".

وأضاف العزاوي، أن "منح سمات الدخول لمواطني أية دولة راغبين بالدخول للعراق يتوقف على العامل الأمني والاقتصادي للبلد، وأيضا هناك اعتبارات امنية في العراق يجري اعتمادها في منح سمات الدخول للعرب والأجانب ولا تسمح بقبول جميع طلبات الدخول للبلاد".

وتابع أن "العراق كذلك يتعامل مع بعض الدول وفق مبدأ المعاملة بالمثل، فالتي لا تمنح العراق سمات دخول أو فيزا بشكل مباشر يجري التعامل معها بنفس الطريقة".

وأوضح العزاوي، ان "جعل الجواز العراقي في المراتب الأولى عالميا يتطلب تطبيق شرطين أو إجراءين أمني واقتصادي يسمحان بتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار"، لافتا إلى أن "هناك عملاً على تسهيل الإجراءات والتدقيق الأمني، خاصة مع ما يشهده العراق من انفتاح دولي".

ويحتل جواز السفر العراقي حاليا المرتبة 110 وفقا لمؤشر جايد Guide لترتيب جوازات السفر، ويصنف هذا الجواز كثاني أدنى جواز سفر مرتبة في العالم.

ويتيح الجواز لحامليه إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 26 دولة فقط منها سريلانكا ودومينيكا ومدغشقر وسيشيل، وسيحتاج حاملو الجواز إلى الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول إلى حوالي 202 دولة من بينها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، وسيحتاج المتقدمون للحصول على هذه التأشيرات إلى تقديم مستندات داعمة للطلب كالمستندات المطلوبة لإثبات توفر الأموال اللازمة لتغطية نفقات السفر، وكذلك توفر تذكرة السفر للعودة.



مما يمنحه درجة تنقل منخفضة جدا إجمالا.

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