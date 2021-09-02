2021/09/02 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” رفضها للاتفاقية الإطار التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في تموز/ يوليو الماضي..ووقعت “الأونروا” ووزارة الخارجية الأمريكية “اتفاقية إطار” في ١٥ تموز/ يوليو الماضي، بهدف استعادة الدعم الأمريكي لأنشطة الوكالة.وأوضحت الحركة في بيان أنها ترفض التوقيع على اتفاقيات مشروطة باسم الوكالة، “تفرغ الوكالة …

ظهرت المقالة فلسطين… حماس ترفض اتفاقية الإطار بين أمريكا والأنروا: خطيرة ومذلة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين… حماس ترفض اتفاقية الإطار بين أمريكا والأنروا: خطيرة ومذلة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطين… حماس ترفض اتفاقية الإطار بين أمريكا والأنروا: خطيرة ومذلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).