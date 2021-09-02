قيادة الدفاع الجوي تعيد تأسيس ناديها الرياضي

2021/09/02 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ نظمت قيادة الدفاع الجوي مؤتمرها الأول لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي الدفاع الجوي الرياضي على قاعدة الشهيد أنمار خضير.وجرى المؤتمر بانسيابية وشفافية عالية، إذ أسفر المؤتمر عن فوز قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن السعدي رئيساً للنادي واللواء عمار محمد نائباً له.وأكد قائد الدفاع الجوي ونائبه على أن إعادة تشكيل النادي والفرق لمختلف الألعاب الرياضية، سيكون رافداً مهماً لوزارتي الدفاع والشباب والرياضة.وحضر المؤتمر ممثل عن وزارة الشباب والرياضة وممثل عن لجنة الرياضة في البرلمان وعدد من كبار الضباط والشخصيات./انتهى9

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