إجراءات عراقية في منفذ حدودي مع ايران.. بغداد تنتظر 3 اجابات ملحة

2021/09/02 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الخميس، عن قرب انطلاق تقييم شامل لطبيعة الاوضاع في منفذ حدودي مهم مع ايران.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "منفذ مندلي الحدودي مع ايران يعد من المنافذ المهمة شرق العراق لقربه من بغداد ومحافظات اخرى"، لافتا إلى أن "المنفذ ستراتيجي وهناك حديث متداول عن سلبيات كثيرة في اتجاهات مختلفة".

واضاف العزاوي، أن " فريقا حكوميا مشتركا سيبدأ قريبا باجراء تقييم شامل للاوضاع الداخلية في منفذ مندلي من ناحية مدى الالتزام بالاجراءات والتعليمات ومنع دخول البضائع والمواد الممنوعة من الاستيراد وفق زرنامة الدوائر الحكومية وهل هناك سطوة لقوى متنفذة داخل المنفذ، بالاضافة الى تفتيش وتدقيق الشاحنات ".

وأشار إلى، أن "التقييم سيكون وفق تقرير شامل سيجيب على اسئلة بغداد حيال المنفذ"، مؤكدا "أهمية ابعاد المنفذ عن كل المؤثرات وان يكون عمله وفق الاطار الحكومي".

وبين العزاوي، أن "عودة المنفذ الى المرحلة السابعة من الضعف والتدخلات من قبل المتنفذين امر غير مقبول".

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