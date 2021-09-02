بعد اختفاء أول عينة صخرية بشكل غامض .. ناسا تحفر سطح المريخ مرة أخرى للبحث عن حياة

2021/09/02 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اعلنت ناسا عن بدأها بحفر صخرة ثانية على سطح كوكب المريخ بواسطة المسبار المتجول التابع لها لجمع العينات ، بعد أن فُقدت عينة الصخرة الأول بشكل غريب .

واستنتج المهندسون أن العينة كانت لينة بشكل قد يجعلها تعلق بين الصخور والحفر على سطح الكوكب الاحمر.

وفي التقرير الذي نشرته صحيفة الـ " الاندبندت " البريطانية ، الذي ترجمته (بغداد اليوم ) ، قال كين فارلي ، العالم في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والمساهم في الدراسة انه : "من خلال إعادة العينات إلى الأرض ، نأمل أن نجيب على عدد من الأسئلة العلمية ، بما في ذلك تكوين الغلاف الجوي للمريخ"

وتأمل ناسا ، أن تساعدها هذه التجارب في اكتشاف أدلة على وجود حياة خارج الأرض على هذا الكوكب ، اذ يعتقد العلماء أن الكوكب الاحمر يحتوي على فوهة غُمرت بالمياه وكانت موقعًا لنهر قديم ، وبزيادة الدليل على وجود الماء ، فأن هذا يزيد من احتمال وجود الحياة الميكروبية هناك.

وتنوي ناسا جمع حوالي 35 عينة ستعود في النهاية إلى الأرض .

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