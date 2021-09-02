مصرف الرافدين: رواتب المتقاعدين متوفرة في كل مكان

2021/09/02 | 20:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري الدفع عبر البطاقات الإلكترونية

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول/سبتمبر، عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب، إنّ "بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

وأعلنت وزارة المالية، الخميس 2 أيلول/سبتمبر، إطلاق رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين لشهر أيلول/سبتمبر.

وذكر بيان للوزارة، أنّ "هيئة التقاعد بدأت رفع الرواتب"، مبينًا أنّ "الوزارة أكّدت على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة التقاعد الوطنية استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الإلكتروني".

ودعا البيان، كافة المتقاعدين "ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".

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