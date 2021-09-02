مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي يبدي استعدادها للتعاون مع مؤسسة الحوار الإيرانية

2021/09/02 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ومؤسسة التضامن والحوار بين الأمم الإيرانية، اليوم الخميس، التعاون المشترك ومؤتمر السلام وحقوق الإنسان المقرر إقامته في بغداد.وأكد نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد سلام خلال استقباله المدير التنفيذي لمؤسسة التضامن والحوار بين الأمم الإيرانية مسعود روان خاه، في مقر مجلس الأمناء، "استعداد شبكة الإعلام العراقي للتعاون المشترك وإقامة المؤتمرات والندوات في مركز الشبكة للدراسات والبحوث الاستراتيجية التي تولي الاهتمام بالمجالات الثقافية ومختلف النشاطات الأخرى لاستمرار توسيع العلاقات في المستقل". فيما قدم مدير مؤسسة التضامن والحوار بين الأمم الإيرانية مسعود روان خاه شكره للدكتور محمد سلام على روح التعاون وحسن الاستقبال"، مؤكدا "السعي الى إقامة المؤتمر السنوي باسم (السلام وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط) في العاشر من الشهر الجاري في بغداد، وبمشاركة المؤسسات العراقية".

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