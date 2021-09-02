رواية صغيرة تصبُّ في بحر الحياة - عبدالرزاق دحنون

2021/09/02 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون عندما أكملتُ التسعين من عمري أردتُ أن أهدي نفسي ليلة حب مجنونة مع مراهقة عذراء.



تذكرتُ "روسا كاباركاس" صاحبة بيت دعارة -كرخانة- اعتادت على الاتصال بالزبائن المميزين عندما يكون لديها شيء جديد.



لم أذعن أبداً لها ولا لأي من العروض المغرية الكثيرة، لكنها لم تكن تصدّق نقاء مبادئي.



أيضاً من الطبيعي التفكير في موضوع الزمن، كانت تقول، بابتسامة خبيثة، سنرى.



كانت أصغر قليلاً مني، فقدتُ الاتصال بها منذ سنوات ......





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