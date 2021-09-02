القبض على متهمين بالقتل في مشاجرة ببغداد

2021/09/02 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 4 متهمين بقتل إثنين من المواطنين واصابة اخر في مشاجرة ببغداد.وقالت القيادة في بيان، انه “بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق نار في منطقة “المعمل” بناحية الوحدة جنوب شرقي بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، تم خلالها القبض على 4 من المتهمين وبحوزتهم رمانة يدوية، وبندقية صيد نوع “كسرية”، 3 مخازن بندقية كلاشنكوف، مخزن مسدس و10 إطلاقات بندقية بالاضافة الى عجلتين استخدمت في الحادث”.

واضافت انه “تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم”.

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