جنرال أمريكي لا يستبعد التنسيق مع طالبان ضد “الإرهاب”

2021/09/02 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصف جنرال أمريكي كبير حركة طالبان بأنها “جماعة لا تعرف الرحمة”، لكنه رغم ذلك لم يستبعد التنسيق معها في “الحرب على الإرهاب”. وبعد عشرين عاما من غزو أفغانستان لإسقاط حكم طالبان، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن “من الممكن” أن تنسق الولايات المتحدة مع طالبان في عمليات “مكافحة الإرهاب” في …

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