الزرفي : هناك تعطيل مقصود لدور البرلمان الرقابي لتوفير غطاء يحمي الفاسدين

2021/09/02 | 21:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اتهم عضو اللجنة المالية عدنان الزرفي، اليوم الخميس ، الى وجود تقصد بتعطيل دور البرلمان الرقابي لتوفير غطاء يحمي المتورطين بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري .

وحمل الزرفي، في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : رئاسة مجلس النواب مسؤولية فشل عقد الجلسات خلال الاشهر الثلاثة الماضية ، فيما دعا العراقيين الى اختيار ممثليهم في البرلمان المقبل ، ليحقق تطلعاتهم وبناء مستقبلهم.

وقال، إن “القوى السياسية المهيمنة على البرلمان هي الاخرى تتحمل مسؤولية تعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي، اذ أن المجلس منذ بداية الفصل التشريعي الحالي في التاسع والعشرين من مارس الماضي عقد اربع جلسات فقط ، مما يعني عدم الاهتمام بالجانب التشريعي على الرغم من حاجة البلاد الى قوانين جديدة تنسجم مع المتطلبات والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

واشار الزرفي، الى تعطيل مقصود لدور البرلمان الرقابي لتوفير غطاء يحمي المتورطين بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري .

واكد ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المبكرة :” تمهيدا لولادة مجلس نواب جيد يعبر عن ارادة العراقيين ، ويمنح القوى السياسية الناشئة حق المشاركة في صناعة القرار السياسي في المرحلة المقبلة”.

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