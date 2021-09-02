الزراعة تؤكد متابعة حقول الذرة الصفراء في محافظة واسط والعمل على زيادة انتاجه

2021/09/02 | 21:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكدت وزارة الزراعة ومن خلال مديرية زراعة واسط متابعة حقول الذرة الصفراء ضمن قاطع عمل شعبة زراعة الصويرة، فضلاً عن الأهتمام والرعاية لمراحل نمو هذا المحصول الحيوي، ومتابعة عملية الأنبات وكيفية المحافظة عليه من الأفات الزراعية والعمل على زيادة إنتاجية الدونم الواحد دعماً للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : ” على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي الحالي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ ، حيث تابعت الكوادر المختصة لشعبة الصويرة الزراعية المساحات المزروعة للمحصول ومراحل تنفيذ الخطة الصيفية ضمن قاطع الشعبة وذلك لضمان نجاح الخطة وكيفية الاستفادة من الإرشادات الزراعية المقدمة للفلاحين والمزارعين والوصايا التي تقدمها الكوادر الفنية المختصة من أجل تزويدهم بأخر المعلومات والخبرات التي تسهم بتطوير العملية الزراعية والإرتقاء بها وأعتماد أفضل طرق الزراعة والري الحديثة فضلاً عن مكافحة الأفات والقوارض الزراعية التي تصيب النبات ومنها حفار ساق الذرة، فيما يسهم تجهيز الفلاحين والمزارعين بالأسمدة والمبيدات إلى زيادة الإنتاج المحلي كماً ونوعاً.

وبيّنت الوزارة أهمية محصول الذرة الصفراء في دعم قطاع الثروة الحيوانية، كونه يدخل في كثير من الصناعات ومنها صناعة الأعلاف كمادة علفية أساسية في غذاء وتربية الحيوانات والدواجن، لذلك أهتمت الوزارة بزراعة الذرة الصفراء وزيادة إنتاج وحدة الدونم الواحد والتوسع بالمساحات المزروعة منه.

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