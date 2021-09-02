2021/09/02 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الشرطة الاتحادية القبض على 4 متهمين بقتل إثنين من المواطنين واصابة اخر في مشاجرة ببغداد.وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية انه بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق نار في منطقة (المعمل) بناحية الوحدة جنوب شرقي بغداد، تم تشكيل فريق أمني من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، تم خلالها القبض على 4 من المتهمين وبحوزتهم رمانة يدوية، وبندقية صيد نوع (كسرية)، 3 مخازن بندقية كلاشنكوف، مخزن مسدس و10 إطلاقات بندقية بالاضافة الى عجلتين استخدمت في الحادث .واوضحت انه تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم./انتهى9

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