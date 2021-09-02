المفوضية تعلق بشأن انسحاب ائتلاف علاوي من الانتخابات

2021/09/02 | 21:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية الانتخابات، الخميس، عدم تلقيها أي طلب من ائتلاف "المنبر" بزعامة اياد علاوي بالانسحاب من الانتخابات، مشيرة إلى ان ورقة الاقتراع طبعت، وسيتم تسلمها خلال الايام القليلة المقبلة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح لـ NRT (2 ايلول 2021): "لدينا 3249 مرشحا للانتخابات، ولم يقدم أي شخص منهم طلبا للانسحاب، وبالتالي فان ورقة الاقتراع طبعت، وسنستلمها خلال الايام القليلة المقبلة، وان الانسحاب اغلق في 20 حزيران الماضي".

وأضافت الغلاي، ان "الانسحاب او المقاطعة لن يؤثر على اجراءات مفوضية الانتخابات في اجراء العملية الانتخابية بموعدها المحدد".

وتابعت، ان "الاحاديث الخارجية هي خارج بيئة مفوضية الانتخابات ولا علاقة لها بهذه المواضيع، فان المفوضية تعمل فنيا في تنفيذ القوانين المتعلقة بعملها، وبالتالي نحن ماضون في العمل والاستعداد لاجراء الانتخابات في 10 تشرين الاول 2021، وان احادث الانسحابات والمقاطعة لن تؤثر على العملية الانتخابية رغم انه لم يرد الينا اي طلب بالانسحاب رسميا، الا من مرشحين اثنين ورفض مجلس المفوضين ذلك ورد طلبهما بالانسحاب".

يذكر انه في 28 تموز الماضي، أعلن "المنبر العراقي" التابع لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

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