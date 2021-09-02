قرار من التعليم بشأن أجور الطلبة في الكليات الاهلية

2021/09/02 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة التعليم: قرار بتخفيض أجور الطلبة بنسبة 25 بالمئة وبحسب الحالات الإنسانية ومعالجتهاوزارة التعليم: ترك الموضوع إلى الكليات الاهلية للمساهمة

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