المنتخب الوطني لكرة القدم يغادر سول إلى الدوحة لمواجهة إيران

2021/09/02 | 22:01 - المصدر: الترا عراق

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الترا عراق - فريق التحرير

غادر وفد المنتخب الوطني العراقي، الخميس، العاصمة الكورية سول متوجهاً إلى قطر تحضيرًا لمباراته القادمة أمام إيران.



في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم.

وذكر اتحاد كرة القدم في بيان مقتضب، 2 أيلول/سبتمبر، إنّ "وفد منتخبنا الوطني غادر العاصمة الكورية متجهًا إلى قطر تحضيرًا لمواجهة إيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".

وتمكن المنتخب الوطني لكرة القدم، الخميس، من حصد نقطة ثمينة من أمام المنتخب الكوري الجنوبي أقوى فرق المجموعة الأولى على ملعبه في سول، ضمن المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022.

وتنتظر المنتخب الوطني مباراة أخرى صعبة أمام نظيره الإيراني في السابع من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، حيث يأمل مراقبون حصد النقاط الكاملة.

واعتبر رياضيون، في وقت سابق، الحصول على نقطة التعادل من مباراة كوريا الجنوبية المقبلة بمثابة انتصار في ظل الإعداد السريع وقصر فترة عمل المدرب، وحافزًا كبيرًا للمنتخب العراقي لمواصلة مشواره بمواجهة المنتخبات الأخرى.

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