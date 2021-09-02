إيران تفوز على سوريا بهدف قاتل في تصفيات مونديال قطر 2022

2021/09/02 | 22:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهل منتخب إيران مشواره في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بفوز صعب على ضيفه السوري (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.

ويعود الفضل في انتصار منتخب إيران للاعبه علي رضا جهانبخش الذي سجل هدف الفوز الوحيد له بتسديدة ارتطمت كرته بالمدافع السوري ثائر كروما وغيرت من مسارها قبل أن تعانق شباك زميله حارس المرمى إبراهيم عالمة في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي جرت على ملعب “آزادي” في العاصمة طهران.

وحصد منتخب إيران نقاط اللقاء الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الأولى، بفارق نقطتين أمام منتخبي العراق وكوريا الجنوبية اللذين تعادلا فيما بينهما من دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الخميس أيضا.

وتشهد هذه المجموعة مباراة أخرى اليوم أيضا، وتجمع منتخب الإمارات مع ضيفه اللبناني، على “استاد زعبيل بنادي الوصل” بمدينة دبي.

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