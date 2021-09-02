"السوبر ليغ" لم تمت.. هكذا يخططون لإقامة البطولة المثيرة للجدل

2021/09/02 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على عكس ما توقع كثيرون، يبدو أن خطط تأسيس بطولة "السوبر ليغ" الأوروبية لا تزال قائمة، وبقوة، وذلك بعد شهور من تراجعها مؤقتا، إثر انتقادات عارمة.

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