لكن هذه ليست حقيقتي! - محمد عبد المجيد

2021/09/02 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد أنا أكتب في السينما والأدب والأديان والهجرة وعن العالم كله، وعن التسامح وعن هموم وشؤون مختلفة؛ فأحصد لايكات واحتجاجات، انتقادات ومديحا، ازدراءًا واستحسانا، لكن صُلب اهتماماتي وما يشغلني ويؤلمني ويوجعني يتصدى له أكثر الأصدقاء، وترفضه التجمعات الفيسبوكية والمنتديات الالكترونية، ويعتذر الصرحاء المتعاطفون عن عدم التعليق أو التعقيب أو حتى لايك صغيرة لا تراها العين المجردة.



وينفر منه الإعلاميون والمثقفو ......





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