المنتخب السوري يخسر أمام إيران في تصفيات المؤهلة لكأس العالم

2021/09/02 | 22:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استهل المنتخب السوري مشواره في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بالخسارة 0/1 أمام منافسه الإيراني، اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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وعلى ملعب آزادي في طهران انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل علي رضا جهانبخش الهدف الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 56.

ومن المقرر أن يلعب منتخب سوريا مع الإمارات في الجولة الثانية يوم 7 سبتمبر، في حين يلعب منتخب إيران مع العراق في اليوم ذاته.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان وإيران وسوريا.

وكانت منافسات المجموعة الأولى قد افتتحت بتعادل منتخب العراق سلبيًا مع كوريا الجنوبية، كما تعادل منتخب الإمارات 0/0 مع لبنان.

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