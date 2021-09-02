مقاطع جوية تظهر غرق مناطق أمريكية في فيضانات إعصار أيدا

2021/09/02 | 22:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب إعصار أيدا شمال شرق الولايات المتحدة بأمطار غير مسبوقة وفيضانات ضخمة، وتم الابلاغ عن حالات وفاة متعددة على علاقة بالعاصفة في نيوجيرسي، حيث ارتفع مستوى المياه لأكثر من 8 أقدام بإحدى البلدات.أما في بنسلفانيا، ارتفع نهر شويكيل 12 قدمًا بعد 8 ساعات فقط، الأربعاء، مغرقًا منطقة بريدجبورت.

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