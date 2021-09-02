افتتاح مشروع استراتيجي للطاقة الكهربائية في قضاء شط العرب شرقي البصرة

2021/09/02 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / افتتحت في محافظة البصرة اليوم الخميس محطة كهرباء تحويلية في قضاء شط العرب 400 ك.ف الاولى من نوعها ، ضمن مشاريع القرض الياباني ، والتي ستسهم بزيادة الطاقة التحويلية للمحافظة.بحضور محافظ البصرة اسعد العيداني وقنصل جمهورية مصر العربية في محافظة البصرة والمدير العام لشركة نقل الطاقة في الجنوب المهندس زياد علي فاضل.وذكر اعلام شركة نقل الطاقة في الجنوب في بيان " تتكون محطة (شط العرب 400 ) من: (4) محولات ذاتية "400/132KV" سعة كل منها "250MVA" ، و (6) خطوط ضغط فائق "400KV" ، اضافة ل (20) خط ضغط عالي "132KV" لتعمل على رفد المنظومة الكهربائية بطاقة تحويلية تصل الى "1000MVA"، لتسهم بشكل كبير في حل الاختناقات ورفع ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية لقضاء شط العرب والمناطق التابعة له .واضاف " يعتبر مشروع محطة (شط العرب 400) التحويلية من مشاريع البنى التحتية والإستراتيجية المهمة للمنظومة الكهربائية في محافظة البصرة والأول من نوعه في قضاء شط العرب والذي يشهد توسعا سكانيا كبيرا .واوضح " تندرج المحطة ضمن مشاريع القرض الياباني والتي نفذت من قبل شركة السويدي المصرية وفق اعلى المواصفات الفنية بالشراكة مع وزارة الكهرباء وباشراف المدير العام لشركة نقل الطاقة في الجنوب المهندس زياد علي فاضل ومتابعة مباشرة من قبل ملاكات نقل الطاقة في الجنوب./انتهى

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