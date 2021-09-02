الغزي يترأس اجتماعا خاصا بإيجاد الحلول لمعالجة ملوحة نهر الفرات وقضية التصحر

2021/09/02 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، اجتماع لجنة الأمر الديواني 73 لسنة 2021 المختصة بإيجاد الحلول لمعالجة ملوحة نهر الفرات من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار، وكذلك قضية التصحر.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراءان" الأمين العام استمع إلى شرح مفصل من قبل وكيل وزارة الموارد المائية، حسين عبد الأمير، فيما يتعلق بتقرير الوزارة بشأن تدهور نوعية مياه نهر الفرات وأسبابها واستخدام والخروج بحلول لتحسين نوعية مياه النهر، فضلا عن تقرير وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين الخفاجي فيما يتعلق بالتصحر وآليات الوزارة لمعالجة الموضوع.وفتح الأمين العام لمجلس الوزراء باب النقاش والمداخلات لأعضاء اللجنة لعرض المشاكل والمعوقات من أجل إزالة جميع التعارضات والمعوقات المالية، والفنية، والادراية، التي تعوق البدء في العمل.ووجه الأمين العام، أعضاء اللجنة للعمل على إعداد خطة مدروسة ونهائية بالكلف التخمينية والمدد الزمنية والأماكن التي سيتم اختيارها للمشاريع خلال الأسبوع بالتنسيق والتعاون بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة لغرض عرضها على مجلس الوزراء واخذ الموافقات النهائية للبدء بالمشاريع بأسرع وقت ممكن./انتهى8

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