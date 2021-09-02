التعليم تخفض الاجور الدراسیة.. ماذا عن المنح المجانية؟

2021/09/02 | 22:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، انها اتخذت قرارا بتخفيض أجور الطلبة بما يقارب 25%، مبينة ان قراراتها غير ملزمة للتعليم الأهلي.

وذكر وكيل الوزارة، ياسين العيثاوي، للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (2 ايلول 2021)، إن "الوزارة مسؤولة عن الرصانة العلمية وقبول الطلبة ولكن فيما يخص الأجور فهي محددة وقراراتها غير ملزمة للتعليم الأهلي".

وأوضح العيثاوي، أن "الوزارة اتخذت قرارا بتخفيض الأجور بما يقارب 25% وبحسب الحالات الإنسانية ومعالجتها، وتركت الموضوع إلى الكليات الاهلية للمساهمة".

وبين، ان "الكليات الاهلية تعطي منحا مجانية ونصف منحة للطلبة ذوي الدخل المحدود"، مشيرا إلى أن "هناك تعاونا بين الوزارة والكليات الاهلية ولكنه غير مقنع ولا بمستوى الطموح بالنسبة الى وزارة التعليم العالي".

وأشار العيثاوي، إلى ان "الوزارة تأمل أن يكون التعاون بشكل أوسع خصوصا أن أبناءنا الطلبة وعوائلهم يعانون من ظرف اقتصادي صعب".

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