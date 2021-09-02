شاهد بالفيديو.. ايرانيون يتمتعون بامتيزات الشهداء العراقيين.. وذويهم يستلمون رواتبهم من العراق

2021/09/02 | 22:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2EsSObHaC9Q

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