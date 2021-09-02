الغزي يصدر توجيها بشأن ملوحة نهر الفرات من المثنى إلى ذي قار والحزام الاخضر

2021/09/02 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاصدر الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، توجيها بشأن ملوحة نهر الفرات من المثنى إلى ذي قار والحزام الاخضر.وذكرت أمانة مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " الغزي، ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني 73 لسنة 2021 المختصة بإيجاد الحلول لمعالجة ملوحة نهر الفرات من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار، وكذلك قضية التصحر".وأضاف البيان، الأمين العام، استمع إلى شرح مفصل من قبل وكيل وزارة الموارد المائية، حسين عبد الأمير، فيما يتعلق بتقرير الوزارة بشأن تدهور نوعية مياه نهر الفرات وأسبابها واستخدام والخروج بحلول لتحسين نوعية مياه النهر، فضلا عن تقرير وكيل وزارة الزراعة السيد ميثاق عبد الحسين الخفاجي فيما يتعلق بالتصحر وآليات الوزارة لمعالجة الموضوع".وتابع: "وفتح الغزي باب النقاش والمداخلات لأعضاء اللجنة لعرض المشاكل والمعوقات من أجل إزالة جميع التعارضات والمعوقات المالية، والفنية، والادراية، التي تعيق البدء في العمل".ووجه الأمين العام، بحسب البيان، "أعضاء اللجنة للعمل على إعداد خطة مدروسة ونهائية بالكلف التخمينية والمدد الزمنية والأماكن التي سيتم اختيارها للمشاريع خلال الأسبوع بالتنسيق والتعاون بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة لغرض عرضها على مجلس الوزراء واخذ الموافقات النهائية للبدء بالمشاريع بأسرع وقت ممكن".وقدم الغزي، "شكره العالي للجهود المتميزة لوزارتي الموارد المائية والزراعة، وأساتذة الجامعات لمبادراتهم الوطنية والطموحة التي تصب في خدمة ومصلحة الوطن".

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