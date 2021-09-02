تقرير بريطاني يكشف الأعراض الأكثر انتشارا لـ “كوفيد طويل الأمد”

2021/09/02 | 22:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تدل نتائج تقرير بريطاني جديد على أن نحو 970 ألف بريطاني كانوا يشعرون في يوليو الماضي بأعراض فيروس كورونا على مدى 4 أسابيع على الأقل من لحظة إصابتهم بالفيروس.

وجاء في التقرير الذي أعده مكتب الإحصاء الوطني للمملكة المتحدة أن 58% من المرضى المصابين بكورونا كانوا يشكون من التعب المطول.



وبين الأعراض الأخرى لما يسمى بـ “كوفيد طويل الأمد” كشف الخبراء صعوبة في التنفس (42%) وآلام العضلات (32%) وضعف التركيز (31%).

وأضاف التقرير أيضا أن نحو 650 ألف شخص كانوا يشكون من أن “كوفيد طويل الأمد” يؤثر بشكل ملحوظ على حياتهم اليومية.

ووفقا لمعلومات المكتب، فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و69 عاما، والأشخاص الذين يعانون من سوء الحالة الصحية، والأطباء العاملين مع المرضى المصابين، وكذلك سكان المناطق الأكثر اكتئابا في البلاد من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، غالبا ما يواجهون عواقب طويلة الأجل لـ “كوفيد-19”.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، سابقا إن “كوفيد طويل الأمد” قد تستغرق مدة آثاره ما بين 6 و9 أشهر.

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