بلينكن يؤكد التزام واشنطن بالوقوف إلى جانب السعودية إثر هجوم حوثي

2021/09/02 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير الخاريجة الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، قضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي ومقدمتها ملف أفغانستان والهجوم الأخير للحوثيين على مدينة أبها.

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