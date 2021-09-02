2021/09/02 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

احتل المنتخب الوطني، الخميس، المرتبة الثالثة ضمن المجموعة الاولى في تصفيات كأس العالم.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وعاد المنتخب اللبناني بنقطة من الامارات بعد تعادله سلبيًا مع أهل الدار، ليبقى المنتخب الايراني في صدارة المجموعة، متصدراً بـ 3 نقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترتيب مجموعة منتخبنا بعد خسارة سوريا وتعادل لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترتيب مجموعة منتخبنا بعد خسارة سوريا وتعادل لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).