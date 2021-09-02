2021/09/02 | 23:05 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n4lB0cMseJw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحة: الموجة الثالثة لكـ ـورونا لم تنته ونتوقع موجات أخرى بظل عدم الالتزام #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصحة: الموجة الثالثة لكـ ـورونا لم تنته ونتوقع موجات أخرى بظل عدم الالتزام #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).