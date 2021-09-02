2021/09/02 | 23:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pqiJZuqA9Ds

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التجنيد الالزامي.. قانون هويته وطنية.. وغاياته مجهولة النية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التجنيد الالزامي.. قانون هويته وطنية.. وغاياته مجهولة النية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).