خبير ستراتيجي: تطبيق التجنيد الإلزامي خروج عن النظام الديمقراطي

2021/09/02 | 23:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ وصف الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي تطبيق التجنيد الإلزامي بالخروج عن النظام الديمقراطي.وقال الشريفي في حديث لبرنامج حصاد الايام؛ إن المؤسسة العسكرية تحتاج الى التطوع وليس للإلزام، مشيرا الى أن كل مواطن يخدم الوطن من موقعه.وأضاف الشريفي؛ أن الوضعين المادي والاداري للبلد لا يسمحان بتطبيق التجنيد الإلزامي، لافتا الى ان شبابنا اثبت […]

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