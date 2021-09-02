مسبار ناسا يجمع أول عينة صخرية من المريخ

2021/09/02 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح أحدث مسبار فضائي تابع لوكالة "ناسا" على المريخ، في جمع أول عينة صخرية لإعادتها إلى الأرض، بعد أن فشلت محاولة الشهر الماضي.

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