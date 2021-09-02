2021/09/02 | 23:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شرطة بغداد، يوم الخميس، بتمكن قواتها من إلقاء القبض على متهم بـ”الارهاب” حاول النفاذ إلى العاصمة من خلال إحدى السيطرات.وقالت الشرطة في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بـ”إرهابي” والعثور على جثة امرأة شابة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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