خبير أمني: ما هو القانون الذي سيطبق على الشخص الذي يرفض الالتحاق بالجيش؟

2021/09/02 | 23:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ بين الخبير الامني مخلد حازم يوم الخميس، أن قانون التجنيد الإلزامي مطبق في أكثر من دولة تعمل بالنظام الديمقراطي.وأضاف حازم؛ أن الوضع الحالي لا يسمح بتطبيق قانون التجنيد الإلزامي، وأن التجنيد الالزامي يحتاج الى استقرار أمني واقتصادي.وأكد أن على الحكومة تشكيل لجان تدرس قانون التجنيد قبل تطبيقه، مشيرا الى ان مجلس […]

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