المنتخب السعودي يقلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية أمام فيتنام

2021/09/02 | 23:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكن المنتخب السعودي من الفوز 3/1 أمام منافسه منتخب فيتنام في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، اليوم الخميس.

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وأنهى منتخب فيتنام الشوط الأول متقدما 1/0 سجله نغوين كوانغ هاي في الدقيقة الثالثة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مستغلا فشل دفاع المنتخب السعودي في إبعاد إحدى الكرات.

وفي الدقيقة 54 احتسب الحكم ركلة جزاء على منتخب فيتنام وطرد المدافع دو داى مانه.

ونجح سالم الدوسري في تسجيل ركلة الجزاء ليعلن تعادل الأخضر السعودي، في الدقيقة 55.

ونجح ياسر الشهراني في تسجيل الهدف الثاني للأخضر السعودي في الدقيقة 67، بضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية من سلطان الغنام.

إرم نيوز

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