التعليم تعلن تفاصيل الدوام في مؤسساتها للعام الدراسي الجديد

2021/09/02 | 23:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، خطة الدوام في العام الدراسي الجديد.وقال مستشار الوزارة علاء عبدالحسن في تصریح متلفز، ان “الدوام الرسمي يبدأ مطلع تشرين الأول المقبل، وان دوام طلبة المجموعة الطبية والصحية والطب البيطري المراحل المنتهية سيكون حضوريا في جميع الدروس”.وأضاف عبدالحسن، ان “المراحل غير المنتهية/ المجموعة الطبية والصحية والطب البيطري …

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