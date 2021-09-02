من الإرهاق إلى الانكسار.. منبئ جوي يتوقع الطقس ليومي الجمعة والسبت في العراق

2021/09/02 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الخميس، حالة الطقس في محافظات العراق كافة خلال الايام المقبلة.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الاجواء رطبة ومرهقة تؤثر في اجواء اغلب مدن الجنوب اضافة لمدينة واسط هذه الليلة".

وبين أنه "اعتبارا من صباح الجمعة ستتحول الرياح في واسط وذي قار الى شمالية غربية خفيفة السرعة تتبعها مدينة البصرة خلال النهار ثم ميسان قبل المساء".

وأضاف أن "هنالك توقعات باستمرار سكون الرياح والرطوبة المرتفعة في جنوب ومركز البصرة لغاية ليل الجمعة والسبت حيث تتحول وتستقر الرياح بعدها الى شمالية غربية خفيفة السرعة مع ساعات الفجر".

وأوضح أن "الرياح تستمر مابين غربية وشمالية غربية يوم الجمعة في مدن وسط وغرب وشمال البلاد مصحوبة بنشاط ملحوظ يسبب اثارة للغبار في مدن وسط وغرب البلاد، اما في المناطق الجبلية من اربيل والسليمانية فتكون الرياح ساكنة".

وتابع: انه "من المتوقع انخفاض درجات الحرارة وانكسار شدة الحرارة في اغلب مدن البلاد خلال نهار الجمع، اما مدن الجنوب فيلاحظ انكسار شدة الحرارة خلال نهار يوم السبت رغم بقاء درجات الحرارة مرتفعة نهارا".

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