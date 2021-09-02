صدامات بين الشرطة ومتظاهرين شرقي الجزائر

2021/09/02 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت صدامات بين متظاهرين والشرطة الجزائرية في شرق الجزائر بعد منع مسيرة مساندة لموقوفين الأربعاء والخميس، وفق ما أعلنته رابطة حقوق الإنسان ووسائل إعلام.

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