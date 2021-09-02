2021/09/02 | 23:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، أن وزير الموارد: بغداد وأنقرة ترغبان بإنهاء ملف المياه.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني التقى في مكتبه السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي وجرى خلال اللقاء بحث ملف المياه المشتركة بين البلدين وكيفية ايجاد الحلول السريعة والناجعة لها واستمرار التعاون والتواصل بما يحقق مصلحة البلدين الجارين في هذا الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من التغيرات المناخية المتطرفة والشحة المائية وارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار والغطاء الثلجي".وأكد الحمداني، بحسب البيان، على "ضرورة ايجاد الحلول للقضايا العالقة بين الجانبين في ضوء الأهتمام من الحكومتين وعلى مستوى رؤساء البلدين الذين ابدوا الرغبة الحقيقية لأنهاء هذا الملف من خلال التوصل لتفاهمات بشأن القضايا العالقة".وشدد على "ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون في اداره مياه نهر دجلة الرئيسي بعد تشغيل سد اليسو ومقترح انشاء المركز البحثي المشترك مع الجانب التركي ومقره في بغداد، اضافة الى ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت عام 2014 والمصادق عليها من البرلمان التركي وكذلك تفعيل عمل الفرق الفنية للمياه الدولية المشتركة مع دول الجوار". ومن جانبه اكد السفير التركي، "استعداد حكومته لحل مشاكل المياه ومراعاة احتياجات العراق، وتطوير العلاقات المائية كونها الوسيلة الأساسية لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاخرى كافة".

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