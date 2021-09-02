2021/09/02 | 23:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران وتركيا.. ممرات التهريب المتبادل لايذاء الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8Vmzz7LQdT0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران وتركيا.. ممرات التهريب المتبادل لايذاء الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران وتركيا.. ممرات التهريب المتبادل لايذاء الاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).